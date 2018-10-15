Главного инспектора таможенного поста Мамоново-2 арестовали за взятки

15 Окт. 18:10 2018-10-15T18:18:32+03:00

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В отношении главного инспектора таможенного поста Мамоново-2 завели 8 уголовных дел за получение взяток и мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообащет пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК.

Как установило следствие, инспектор не привлекал к административной ответственности водителей грузовиков, которые перевозили негабаритный груз и за взятки пропускал транспорт на территорию области.

- При этом в ряде случаев, не оказывая фактического содействия в прохождении транспортного и таможенного контроля, сотрудник таможни путем обмана похищал денежные средства предпринимателя в размере от 30 до 60 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ведомства.

Таможеннику уже предъявили обвинение и арестовали.