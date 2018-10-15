В Калининграде бесплатно покажут фильм-расследование о революции 1917 года

15 Окт. 18:14 2018-10-15T18:14:58+03:00

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Режиссер-документалист Сергей Мирошниченко представит в Калининграде свой фильм «Дно» о трагических событиях в России в 1917 году. На бесплатный показ 17 октября горожан приглашает Региональный центр Президентской библиотеки.

Как сообщают организаторы, этот фильм-расследование – попытка объективного и честного анализа трагических событий февраля – октября 1917 года в России.

- Свергли монархию не большевики, не эсеры, а думские лидеры, генералитет, люди, включенные в систему, – заявляет Сергей Мирошниченко. – Большевики позже воспользовались результатами их действий. Причем, как ни парадоксально звучит, они были даже честнее на фоне «героев» февральских событий: да, они ненавидели монархию, но открыто об этом говорили и считали, что чем хуже проклятому царскому режиму, тем лучше. Февральскую же революцию сделали люди, которые давали присягу, которые клялись в верности.

Показ фильма состоится в Калининградской областной научной библиотеке. Начало в 12:00. 15:30 – 16:30 встреча с автором.

Онлайн-трансляция мероприятия состоится в Зале электронных услуг библиотеки (цокольный этаж).