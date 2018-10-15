В Калининграде определили финалистов лиги КВН «Запад России»

15 Окт. 18:37 2018-10-15T18:38:55+03:00

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Полуфинал лиги международного союза КВН «Запад России» состоялся в минувшее воскресенье в Калининграде. Первое место заняла сборная «Кантиана». Также отметили еще пять команд: разделившие второе и третье места «Легион смеха» и «Лобстер от смеха», команду «Морские волки», Сборную гражданской авиации и «Бесполезные ископаемые». Как сообщает пресс-служба областного правительства, лучшим актером и актрисой стали участники команды «Кантиана» Екатерина Трускаускас и Станислав Захаров.

В жюри вошли директор облфилармонии Виктор Бобков, участник команды «Парапапарам» Леонид Моргунов, президент лиги КВН «Запад России» Борис Гуревич и др.

Отметим, за выход в финал боролись девять команд.

Официальное представительство «Александр Масляков и компания» – лига международного союза КВН «Запад России» – работает в Калининграде уже 12-й год.