В Калининград привезут уникальные фотографии авторства Александра Солженицына

15 Окт. 18:54 2018-10-15T18:54:59+03:00

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Дом русского зарубежья имени Солженицына в четверг 18 октября привезет в Калининград выставку, посвященную столетию писателя. Основа экспозиции – более 50 уникальных фотографий, сделанных Александром Солженицыным в 1950-1960-е гг..

На выставке в историко-художественном музее покажут также материалы, повествующие о творческой биографии и жизненном пути Солженицына, сообщают организаторы.

«Я хотел быть памятью. Памятью народа, который постигла большая беда», – говорил о своей задаче писатель.

Как сообщили «КП» в пресс-службе музея, после церемонии открытия выставки заведующая отделом по изучению наследия писателя Галина Тюрина представит иллюстрированную лекцию «Литературное наследие Солженицына в архивных материалах». Начало лекции – в 15:40 18 октября.

Выставка «Доверенный летописец эпохи» откроется 18 октября в 15:00, проработает до 17 декабря.