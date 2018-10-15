Приставы водворили с территории Калининградской области 22 гастарбайтера
.Фото: Служба судебных приставов
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За последние две недели за пределы Калининградской области были выдворены 22 иностранных гражданина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.
У всех иностранцев закончились разрешения на работу, однако возвращаться на родину они не спешили и жили в Калининграде без регистрации.
Суды не нашли убедительных причин, по которым они не смогли своевременно выехать из РФ и признали их виновными в нарушении миграционного законодательства. Теперь им в течение пяти лет будет закрыт въезд в Россию.
С начала года с территории области было выдворено 444 иностранных гражданина.