Приставы водворили с территории Калининградской области 22 гастарбайтера

15 Окт. 19:14 2018-10-15T19:15:16+03:00

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За последние две недели за пределы Калининградской области были выдворены 22 иностранных гражданина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

У всех иностранцев закончились разрешения на работу, однако возвращаться на родину они не спешили и жили в Калининграде без регистрации.

Суды не нашли убедительных причин, по которым они не смогли своевременно выехать из РФ и признали их виновными в нарушении миграционного законодательства. Теперь им в течение пяти лет будет закрыт въезд в Россию.

С начала года с территории области было выдворено 444 иностранных гражданина.