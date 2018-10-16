В подъезде пятиэтажки в Калининграде ночью сгорели детские коляски

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-16T10:12:56+03:00

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Причину пожара в жилом пятиэтажном доме в Калининграде еще предстоит выяснить. В ночь на вторник 16 октября пожарные по тревоге выезжали на улицу Коммунистическую. На часах было 03:38, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в подъезде дома горела входная дверь. Огнем оказались повреждены детские коляски и две входные двери в квартиры. В результате пожара подъезд закопчен.

К счастью, обошлось без пострадавших.