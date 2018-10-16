Калининградская полиция объявила в розыск 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-16T10:18:25+03:00

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Отдел полиции по Московскому району объявил в розыск 13-лентнего Гусева Никиту Александровича. 9 октября подросток ушел из больницы, расположенной в поселке Прибрежный, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см, лицо европейского типа, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета, вьющиеся, средней длины.

Был одет: куртка чёрного цвета с капюшоном, спортивные штаны чёрного цвета, кеды чёрного цвета на белой подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Гусева Никиты Александровича, просьба сообщить об этом по контактным телефонам: 8 (4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.