2018-10-16T10:18:25+03:00
Общество

Калининградская полиция объявила в розыск 13-летнего подростка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Отдел полиции по Московскому району объявил в розыск 13-лентнего Гусева Никиту Александровича. 9 октября подросток ушел из больницы, расположенной в поселке Прибрежный, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см, лицо европейского типа, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета, вьющиеся, средней длины.

Был одет: куртка чёрного цвета с капюшоном, спортивные штаны чёрного цвета, кеды чёрного цвета на белой подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Гусева Никиты Александровича, просьба сообщить об этом по контактным телефонам: 8 (4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде суд арестовал отморозков, жестоко избивших двух кадетов
Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека
В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа
Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина
В четверг в Калининградской области ожидаются перебои в телевещании
В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына
Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест
Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек
Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги
Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет
В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе