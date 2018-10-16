2018-10-16T10:20:04+03:00
Спорт

Калининградская спортсменка выиграла турнир международной теннисной федерации в Испании

Соревнования проводили в Барселоне
Александр КАТЕРУША
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На знаменитых барселонских кортах теннисной академии Санчес-Касаль прошли международные соревнования среди старших юношей и девушек, которые собрали больше 100 спортсменов.

Россию на турнире представила калининградка Даниэлла Медведева. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, девушка победила в пяти матчах подряд.

Обыгранными остались испанки и француженки. В финале Медведева победила соотечественницу Дарью Краснову.

Даниэлла тренируется в Испании и активно выступает, находясь на промежуточной 136 позиции мирового юношеского рейтинга из 2834 возможных.

Даниэлла Медведева – воспитанница калининградской школы тенниса, «Юниор года» по версии национальной премии «Русский кубок».

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