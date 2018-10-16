Калининградская спортсменка выиграла турнир международной теннисной федерации в Испании
На знаменитых барселонских кортах теннисной академии Санчес-Касаль прошли международные соревнования среди старших юношей и девушек, которые собрали больше 100 спортсменов.
Россию на турнире представила калининградка Даниэлла Медведева. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, девушка победила в пяти матчах подряд.
Обыгранными остались испанки и француженки. В финале Медведева победила соотечественницу Дарью Краснову.
Даниэлла тренируется в Испании и активно выступает, находясь на промежуточной 136 позиции мирового юношеского рейтинга из 2834 возможных.
Даниэлла Медведева – воспитанница калининградской школы тенниса, «Юниор года» по версии национальной премии «Русский кубок».