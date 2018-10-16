2018-10-16T10:31:06+03:00
Здоровье

В Калининградской области от гриппа привили больше 342 тысяч человек

Врачи призывают не затягивать и сделать укол вовремя
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области продолжается прививочная кампания. Так, по состоянию на 12 октября в рамках национального календаря профилактических прививок привито против гриппа 342 тысяч 80 человек. Это всего 34,4% от численности населения (в том числе 221 173 взрослых и 104 526 детей). Такие цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За счет средств работодателей привит 16 тысяч 381 человек, в том числе 697 беременных.

Медики напоминают, что на сегодня не существует более эффективного средства, чем иммунизация. Вакцинация против гриппа защитит от тяжелых осложнений (в том числе пневмонии), которые может вызвать заболевание.

Доказано, что вакцинированные против гриппа, если и заболевают, то переносят гриппозную инфекцию в легкой форме.

Осень – самое благоприятное время для вакцинации против гриппа. По данным оперативного мониторинга, грипп в Калининграде и области не регистрируется, что дает время для выработки иммунитета (2-3 недели).

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