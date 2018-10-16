2018-10-16T10:35:23+03:00
Происшествия

В Тюмени осудили членов калининградской ОПГ, которые занимались автоподставами с дорогими авто

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении шести жителей Калининградской области и жителя Махачкалы, которые занимались автоподставами с дорогими автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба тюменской прокуратуры.

Злоумышленники инсценировали ДТП, в результате которых водители дорогого автомобиля якобы сбивали пешеходов. В роли пешехода выступал один из членов группировки.

- «Потерпевший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного органа, прибывшим в Тюмень по служебной необходимости из Москвы, и сообщал, что в результате ДТП якобы были повреждены дорогие часы, которыми он был награжден за отличную службу. Другой участник группировки выступал в роли свидетеля, подтверждавшего наезд на пешехода, - сообщили в прокуратуре.

Водителей автомобилей склоняли к возмещению стоимости ремонта часов, чтобы «сбитый пешеход» не обратился в ГИБДД, а он - «виновник-водитель» избежал бы лишения водительских прав, привлечения к административной или уголовной ответственности. Всего жертвами аферистов стали шесть водителей, которые отдали им более 3,6 млн рублей.

Участники банда получили от 1,8 лет до 3 лет лишения свободы. Также они должны будут вернуть пострадавшим ущерб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека
В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа
Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина
В четверг в Калининградской области ожидаются перебои в телевещании
В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына
Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест
Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек
Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги
Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет
В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе