В Тюмени осудили членов калининградской ОПГ, которые занимались автоподставами с дорогими авто

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-16T10:35:23+03:00

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Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении шести жителей Калининградской области и жителя Махачкалы, которые занимались автоподставами с дорогими автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба тюменской прокуратуры.

Злоумышленники инсценировали ДТП, в результате которых водители дорогого автомобиля якобы сбивали пешеходов. В роли пешехода выступал один из членов группировки.

- «Потерпевший» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного органа, прибывшим в Тюмень по служебной необходимости из Москвы, и сообщал, что в результате ДТП якобы были повреждены дорогие часы, которыми он был награжден за отличную службу. Другой участник группировки выступал в роли свидетеля, подтверждавшего наезд на пешехода, - сообщили в прокуратуре.

Водителей автомобилей склоняли к возмещению стоимости ремонта часов, чтобы «сбитый пешеход» не обратился в ГИБДД, а он - «виновник-водитель» избежал бы лишения водительских прав, привлечения к административной или уголовной ответственности. Всего жертвами аферистов стали шесть водителей, которые отдали им более 3,6 млн рублей.

Участники банда получили от 1,8 лет до 3 лет лишения свободы. Также они должны будут вернуть пострадавшим ущерб.