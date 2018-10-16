В Калининградской области до сих пор не используется треть от общей площади сельхозугодий
.Фото: Архив "КП"
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За последние восемь лет в Калининградской области ввели в оборот более 180 тысяч гектаров ранее не используемых сельскохозяйственных земель. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас в области используется 486 тысяч гектаров земли, однако, до сих пор, 33% от общей площади сельхозугодий не используется.
На днях в области было подписано соглашение об использовании участка площадью 6 тысяч гектаров в Гвардейском районе. Земля была закреплена за колонией №12, осваивать этот участок будут региональное управление УФСИНи агрохолдинг «ДолговГрупп».