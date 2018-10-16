В Калининграде до вечера не будет света в домах на семи улицах

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-16T10:46:28+03:00

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В Калининграде до 18 часов приостановлена подача электричества в дома на семи улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

В Центральном районе Калининграда не будет света на ул. Карташева 27-43а, ул. В. Дубинина 10-24 (Дом сестринского ухода) 17- 35, ул. Тенистая аллея 22г, 37а, 37б, ул. Тихоненко 1-31, 4-24, ул. Серж. Мишина 7-25а, 10-30.

В Московском районе электричество отключено на пр-те Ленинском, 83 и ул. Суворова 21, 23а, 23б, 27, 35.