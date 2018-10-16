В Калининграде 29 судебных приставов скрыли свои доходы и расходы

16 Окт. 10:56 2018-10-16T10:57:38+03:00

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Прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в региональном управлении Службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судебные приставы неверно указывали в декларациях свои доходы, а также доходы своих мужей и жен. «Забывали» сотрудники ФССП о своей недвижимости, а также об участии своих родственников в коммерческих организациях и о крупных покупках.

Подобные нарушения были обнаружены в справках о доходах 29 приставов. 20 из них привлекли к административной ответственности, остальным строго указали на недопустимость подобных нарушений впредь.