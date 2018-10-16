На Калининградскую железную дорогу поступил тепловоз-тяжеловоз

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-16T11:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На Калининградскую железную дорогу начали поставлять магистральные грузовые локомотивы большой мощности. Как сообщает пресс-служба КЖД, тепловоз серии 2ТЭ25-АМ уже передан отечественным производителем тяговой техники. Его задействовали на главном грузовом направлении Калининградской железной дороги – Черняховском.

Особенность модифицированного тепловоза в том, что он способен осуществлять проводку грузовых поездов весом в 7,6 тысяч тонн.

В КЖД отметили, что с начала 2018 года в Калининград было передано четыре новых грузовых маневровых локомотива ТЭМ-ТМХ - для обеспечения возросшего объема вывозной, маневровой и легкой магистральной работы на основных грузовых и пассажирских станциях.