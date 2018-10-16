В ДТП под Черняховском пострадали три человека, среди них 14-летний ребенок

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-16T12:10:57+03:00

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Во вторник 16 октября, около 6 часов утра, случилось серьезное ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, среди пострадавших 14-летний ребенок.

По предварительной информации минивен «Мицубиши» двигался из Гусева в сторону Черняховска. Водитель не справился с управлением, машина опрокинулась.

- Выясняются подробности ДТП. Из двух взрослых мужчин, которые находились в машине, никто не сознается: не понятно, кто из них был за рулем, - сообщили в ГИБДД.

Идет проверка.

В экстренные службы сигнал поступил в 6:20. На место ДТП выезжали муниципальные спасатели горда Черняховска.