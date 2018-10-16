2018-10-16T12:25:00+03:00
Общество

С начала года в Калининградской области оштрафовали 1,5 тысячи водителей за незаконную тонировку

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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года в Калининградской области к оштрафовали 1454 водителя за тонировку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

У всех автомобилей было выявлено превышение норм светопропускания стекол, установленных ГОСТом и техническим регламентом, что создавало угрозу безопасности движения.

- В случае визуального обнаружения чрезмерно затемненных стекол, инспекторы ГИБДД останавливали автомобили и проводили замер светопропускания. В случае его несоответствия установленным требованиям составлялись административные материалы в отношении нарушителей, - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что штраф за тонировку стекол транспортного средства составляет 500 рублей и запрет на эксплуатацию путем снятия государственных регистрационных знаков.

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