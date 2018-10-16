2018-10-16T12:29:59+03:00
Общество

В Калининграде арестовали болельщика, который матерился на футболе и не оплатил штраф

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во время проведения матча ЧМ по футболу в Калининграде одни из болельщиков так увлекся, что стал материться. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей, однако хулиган в назначенный срок штраф не оплатил.

На 31-летнего болельщика составили административный протокол за уклонение от исполнения административного наказания.

Мировой суд приговорил его к аресту на одни сутки, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека
В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа
Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина
В четверг в Калининградской области ожидаются перебои в телевещании
В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына
Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест
Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек
Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги
Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет
В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе