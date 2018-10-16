В Калининграде арестовали болельщика, который матерился на футболе и не оплатил штраф
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Во время проведения матча ЧМ по футболу в Калининграде одни из болельщиков так увлекся, что стал материться. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей, однако хулиган в назначенный срок штраф не оплатил.
На 31-летнего болельщика составили административный протокол за уклонение от исполнения административного наказания.
Мировой суд приговорил его к аресту на одни сутки, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.