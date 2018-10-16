СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-16T12:36:52+03:00

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В Калининградской области создан детский общественный совет. В его состав вошли 24 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет из 12 муниципалитетов.

Как сообщила детский омбудсмен Ирина Ткаченко, совет будет действовать на протяжении всего учебного года, ребята будут принимать участие в обсуждениях тем и реализовывать собственные проекты.

- Совет – это возможность работать в команде со взрослыми, это инструмент, который позволит вам развиваться, а нам, взрослым, услышать мнение детей по самым разным проблемам, которые мы решаем в их интересах, – подчеркнула Ирина Ткаченко. – Я вижу большие перспективы в работе по таким направлениям, как правовое просвещение, работа по профилактике правонарушений подростков, безопасность детей в сети Интернет, дорожная безопасность. Конечно, список этот гораздо шире, и участники совета могут предложить свои темы для рассмотрения.