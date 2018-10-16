Александр Попадин написал третью книгу из серии «Местное время»

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-16T12:51:14+03:00

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Калининградский литератор Александр Попадин представит Калининграде третью часть своего «прогулочника» по городу «Местное время». Запланировано две презентации и встречи с читателями: в среду, 24 октября в библиотеке имени Снегова и в пятницу, 26 октября, в музее «Altes Haus». Об этом Александр Попадин рассказал «Комсомолке».

- Я презентую не книгу, а пока лишь рукопись «Местное время: полдень. Практико-мифологическое пособие по употреблению Калининграда для жителей города и его гостей». До книги еще далеко – ищу издателя с деньгами.

В книге автор описывает прошедшее десятилетие и то, что за это время в Калининграде появилось нового, а что исчезло. Александр Попадин рассуждает о калининградцах, новой фазе нашей идентичности. Приводится в книге и местный фольклор: истории, легенды и байки.

- Новая книга полна зарисовок из прошлого и настоящего, которые складываются в мозаику, - сказал писатель.

Отметим, первая часть «прогулочника» «Местное время» вышла в 1998 году, вторая появилась в 2010 году.