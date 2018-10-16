В Калининграде суд обязал владельца снести незаконную постройку на Ленинском проспекте

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-16T12:52:45+03:00

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Ленинградский районный суд обязал владельца снести самовольно построенное здание на Ленинском проспекте. Об этом сообащет пресс-служба суда.

Владелец участка построил пристройку с подвалом и первым этажом к дому №11 без разрешительной и проектной документации.

За строительство без разрешения владельца здания привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Однако мужчина не прекратил строительство.

В результате суд после обращения администрации Калининграда обязал его за свой счет снести пристройку в течение месяца.