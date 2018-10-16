Калининградка расплатилась «прикольными» рублями и тут же похвасталась этим
В одном из кафе Озерска полицейские задержали студентку местного техникума. Дело в том, что за приобретенное спиртное и закуску 19-летняя посетительница расплатилась купюрами т. н. «банка приколов».
Причем о том, что деньги не настоящие, насколько можно понять, персонал заведения поначалу не догадался. Во всяком случае, ушлая, хотя и не слишком осторожная студентка успела во всеуслышание похвастаться, как ловко она всучила лохам четыре игрушечных купюры достоинством по одной тысяче рублей.. Похвальбу услышали люди за соседним столиком и тотчас предупредили администратора кафе, ну а уже та позвонила правоохранителям.
Пирушка на искусственные «деревянные» в итоге квалифицирована как мошенничество. Максимум, что грозит студентке – до двух лет новых университетов за решеткой. С учебой в техникуме, скорее всего, придется распрощаться.