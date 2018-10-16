2018-10-16T12:53:14+03:00
Происшествия

Калининградка расплатилась «прикольными» рублями и тут же похвасталась этим

Студентку техникума полиция задержала прямо в кафе, где девушка устроила себе пир
Игорь ОРЕХОВ
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В одном из кафе Озерска полицейские задержали студентку местного техникума. Дело в том, что за приобретенное спиртное и закуску 19-летняя посетительница расплатилась купюрами т. н. «банка приколов».

Причем о том, что деньги не настоящие, насколько можно понять, персонал заведения поначалу не догадался. Во всяком случае, ушлая, хотя и не слишком осторожная студентка успела во всеуслышание похвастаться, как ловко она всучила лохам четыре игрушечных купюры достоинством по одной тысяче рублей.. Похвальбу услышали люди за соседним столиком и тотчас предупредили администратора кафе, ну а уже та позвонила правоохранителям.

Пирушка на искусственные «деревянные» в итоге квалифицирована как мошенничество. Максимум, что грозит студентке – до двух лет новых университетов за решеткой. С учебой в техникуме, скорее всего, придется распрощаться.

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