2018-10-16T13:15:31+03:00
Происшествия

В Зеленоградске водитель «Пежо» врезался в бетонный забор

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградске в результате ДТП пострадал водитель «Пежо». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в переулке Железнодорожный. 57-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в бетонный забор. Осле этого автомобиль отбросило на полосу встречного движения, а затем на грузовик «МАН».

В результате ДТП мужчина получил травмы.

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