В Зеленоградске водитель «Пежо» врезался в бетонный забор
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградске в результате ДТП пострадал водитель «Пежо». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в переулке Железнодорожный. 57-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в бетонный забор. Осле этого автомобиль отбросило на полосу встречного движения, а затем на грузовик «МАН».
В результате ДТП мужчина получил травмы.