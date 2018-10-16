В Зеленоградске водитель «Пежо» врезался в бетонный забор

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-16T13:15:31+03:00

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В Зеленоградске в результате ДТП пострадал водитель «Пежо». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в переулке Железнодорожный. 57-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в бетонный забор. Осле этого автомобиль отбросило на полосу встречного движения, а затем на грузовик «МАН».

В результате ДТП мужчина получил травмы.