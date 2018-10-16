В Гурьевске задержали водителя «Ауди» с поддельными правами

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-16T14:00:19+03:00

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До 6 месяцев ареста грозит жителю Гурьевского района за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль Ауди» инспекторы ГИБДД остановили на улице Заречной в Гурьевске. Находившийся за рулем 32-летни мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение.

- В ходе проверки инспекторы установили, что фото на документе не соответствует фотографии на карточке водителя, размещенной в базе данных. Проведенное исследование также подтвердило, что права «липовые», - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка удостоверения или иного официального документа».