2018-10-16T14:00:19+03:00
Общество

В Гурьевске задержали водителя «Ауди» с поддельными правами

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

До 6 месяцев ареста грозит жителю Гурьевского района за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль Ауди» инспекторы ГИБДД остановили на улице Заречной в Гурьевске. Находившийся за рулем 32-летни мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение.

- В ходе проверки инспекторы установили, что фото на документе не соответствует фотографии на карточке водителя, размещенной в базе данных. Проведенное исследование также подтвердило, что права «липовые», - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка удостоверения или иного официального документа».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека
В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа
Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина
В четверг в Калининградской области ожидаются перебои в телевещании
В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына
Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест
Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек
Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги
Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет
В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе
В Калининграде за 8 месяцев построили почти 6 тысяч квартир
В Зеленоградске водитель «Пежо» врезался в бетонный забор
Калининградка расплатилась «прикольными» рублями и тут же похвасталась этим
В Калининграде суд обязал владельца снести незаконную постройку на Ленинском проспекте
Александр Попадин написал третью книгу из серии «Местное время»
В Калининградской области создан детский общественный совет