2018-10-16T14:36:44+03:00
Общество

В Калининграде за 8 месяцев построили почти 6 тысяч квартир

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

С начала года в Калининграде введен в эксплуатацию 141 жилой дом на 5828 квартир. Из них 5756 квартир расположены в 69 многоквартирных домах, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Общая площадь введенного жилья в областном центре в многоэтажках составила свыше 327 тысяч квадратных метров, с учетом индивидуальных домов – 346тысяч «квадратов».

Больше всего жилья, традиционно, построено в Ленинградском районе – почти 172 тысячи «квадратов», что составляет более половины от всего жилья, построенного за 8 месяцев этого года. В Московском районе сдано более 98 тысяч квадратных метров, в Центральном – 57 тысяч.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека
В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа
Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина
В четверг в Калининградской области ожидаются перебои в телевещании
В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына
Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест
Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек
Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги
Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет
В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе