В Калининграде за 8 месяцев построили почти 6 тысяч квартир

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-16T14:36:44+03:00

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С начала года в Калининграде введен в эксплуатацию 141 жилой дом на 5828 квартир. Из них 5756 квартир расположены в 69 многоквартирных домах, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Общая площадь введенного жилья в областном центре в многоэтажках составила свыше 327 тысяч квадратных метров, с учетом индивидуальных домов – 346тысяч «квадратов».

Больше всего жилья, традиционно, построено в Ленинградском районе – почти 172 тысячи «квадратов», что составляет более половины от всего жилья, построенного за 8 месяцев этого года. В Московском районе сдано более 98 тысяч квадратных метров, в Центральном – 57 тысяч.