В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-16T14:40:57+03:00

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Меньше месяца есть у калининградцев, чтобы увидеть иконы, созданные монахинями в янтарной мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря, расположенного в Славском районе. Выставка открывается 19 октября.

Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции будут представлены объемные иконы – изображения святых, выложенные янтарем разного цвета и фактуры. Многие из них украшены жемчужным бисером, золотом и серебряной канителью, оклады вышиты самоцветами.

Часть монастырской коллекции будет впервые выставлена в Калининградском областном музее янтаря до 11 ноября.

Организаторы отметили, что иконы, которые привезут в Калининград, это не просто произведения искусства, а освященные святыни.