В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе
Меньше месяца есть у калининградцев, чтобы увидеть иконы, созданные монахинями в янтарной мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря, расположенного в Славском районе. Выставка открывается 19 октября.
Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции будут представлены объемные иконы – изображения святых, выложенные янтарем разного цвета и фактуры. Многие из них украшены жемчужным бисером, золотом и серебряной канителью, оклады вышиты самоцветами.
Часть монастырской коллекции будет впервые выставлена в Калининградском областном музее янтаря до 11 ноября.
Организаторы отметили, что иконы, которые привезут в Калининград, это не просто произведения искусства, а освященные святыни.