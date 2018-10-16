Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-16T16:11:14+03:00

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Глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Подольский вернул в бюджет более полумиллиона рублей, которые были потрачены на содержание его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Полтора года назад Подольский безвозмездно передал свою «Тойоту Лендкрузер 2000» муниципальному казенному предприятию «Спектр». Это предприятие предоставляло транспортные услуги гурьевской администрации, и, в том числе, Подольскому. Также на предприятие возлагались обязанности по расходам на содержание и ремонт автомобиля, в частности, покупку горюче-смазочных материалов.

В ходе проверки прокуратура установила, что в течение полутора лет Подольский систематически в личных целях, то есть в отсутствие служебной необходимости, использовал джип, однако затраты на его содержание и использование нес районный бюджет.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с Подольского 539 тысяч рублей, которые он «прокатал» за счет бюджета. После этого местный глава вернул в бюджет деньги.