Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-16T16:18:32+03:00

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Жительница Пионерского подала в суд на местную администрацию, чтобы чиновники отремонтировали дорогу. Об этом сообащет пресс-служба Светлогорского городского суда.

В своем заявлении женщина сообщила, что два года назад на улице Заозерной проводили работы по подводу газа к домам. После этого на дороге остались ямы, выбоины и высокие колеи, которые оставляют грузовики. Кроме этого, в некоторых местах глубина ям достигает нескольких сантиметров, а ширина несколько метров, в результате у жителей нет возможности пройти или проехать к дому. Экспертиза признала техническое состояние дороги недопустимым.

Иск принят к производству суда.