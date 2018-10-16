2018-10-16T16:18:32+03:00
Общество

Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Пионерского подала в суд на местную администрацию, чтобы чиновники отремонтировали дорогу. Об этом сообащет пресс-служба Светлогорского городского суда.

В своем заявлении женщина сообщила, что два года назад на улице Заозерной проводили работы по подводу газа к домам. После этого на дороге остались ямы, выбоины и высокие колеи, которые оставляют грузовики. Кроме этого, в некоторых местах глубина ям достигает нескольких сантиметров, а ширина несколько метров, в результате у жителей нет возможности пройти или проехать к дому. Экспертиза признала техническое состояние дороги недопустимым.

Иск принят к производству суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека
В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа
Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина
В четверг в Калининградской области ожидаются перебои в телевещании
В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына
Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест
Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек
Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет
В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе
В Калининграде за 8 месяцев построили почти 6 тысяч квартир
В Гурьевске задержали водителя «Ауди» с поддельными правами
В Зеленоградске водитель «Пежо» врезался в бетонный забор
Калининградка расплатилась «прикольными» рублями и тут же похвасталась этим
В Калининграде суд обязал владельца снести незаконную постройку на Ленинском проспекте
Александр Попадин написал третью книгу из серии «Местное время»
В Калининградской области создан детский общественный совет