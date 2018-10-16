Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-16T16:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский парусник «Седов» побывал с визитом в польской Гдыне, где прошла традиционная акция «Открытый борт». С 12 по 14 октября на палубу барка поднялись более 8 тысяч человек. Судно посетил и генконсул России в Гданьске Виктор Колесников.

Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ. Курсанты и экипаж побывали на берегу, а участники «Морской практики» завершили программу навигации 2018 года и покинули борт.

В воскресенье 14 октября парусник «Седов» отдал швартовы и взял курс на немецкий Росток.