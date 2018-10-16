2018-10-16T16:26:41+03:00
В мире

Парусник «Седов» в Гдыне за три дня посетило больше 8 тысяч человек

Барк покинул Польшу и взял курс на Росток
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Василий СЕМИДЬЯНОВ
Изменить размер текста:

Калининградский парусник «Седов» побывал с визитом в польской Гдыне, где прошла традиционная акция «Открытый борт». С 12 по 14 октября на палубу барка поднялись более 8 тысяч человек. Судно посетил и генконсул России в Гданьске Виктор Колесников.

Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ. Курсанты и экипаж побывали на берегу, а участники «Морской практики» завершили программу навигации 2018 года и покинули борт.

В воскресенье 14 октября парусник «Седов» отдал швартовы и взял курс на немецкий Росток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека
В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа
Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина
В четверг в Калининградской области ожидаются перебои в телевещании
В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына
Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест
Жительница Пионерского подала в суд на администрацию из-за разбитой дороги
Глава Гурьевска переложил расходы на содержание своего джипа на районный бюджет
В Калининграде покажут янтарные иконы, созданные монахинями в Славском районе