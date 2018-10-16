2018-10-16T16:37:34+03:00
Общество

Калининградские фермеры за пять лет создали более 400 рабочих мест

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..Фото: Александр Подгорчук
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С 2012 по 2017 годы калининградские фермеры создали 414 новых рабочих мест. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства. За это время фермеры ввели в сельскохозяйственный оборот более 10 тысяч гектаров земель.

В области начинающие фермеры, а также фермеры, развивающие семейные животноводческие фермы, могут претендовать на финансовую поддержку. С прошлого года поддержка предоставляется фермерам, которые занимаются выращиванием зеленых культур, птицеводством и переработкой плодоовощной продукции.

За последние два года на поддержку фермеров было выделено 170 миллионов рублей, при этом, грантополучателей произвели сельскохозяйственной продукции на 336 миллионов рублей.

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