Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-16T16:37:23+03:00

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В польском Ольштыне состоялся фестиваль ретро автомобилей, в котором приняли участие не только машины местных ценителей старинной техники, но гостей.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, гости мероприятия увидели автомобили из городов Литвы и из Калининграда.

Организатором праздника, который приурочили к 100-летию независимости Польши, выступил действующий в Ольштыне клуб «Красивые классики на Вармии». Они уже семь лет собирают любителей ретро автомобилей – встреча является итогом сезона, проводится ралли и шоу.