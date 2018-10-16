Ретро автомобили из Калининграда приняли участие в фестивале старинных машин в Ольштыне
Мероприятие приурочили к 100-летию независимости Польши
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В польском Ольштыне состоялся фестиваль ретро автомобилей, в котором приняли участие не только машины местных ценителей старинной техники, но гостей.
Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, гости мероприятия увидели автомобили из городов Литвы и из Калининграда.
Организатором праздника, который приурочили к 100-летию независимости Польши, выступил действующий в Ольштыне клуб «Красивые классики на Вармии». Они уже семь лет собирают любителей ретро автомобилей – встреча является итогом сезона, проводится ралли и шоу.