В Полесске оштрафовали водителя, который посадил за руль автомобиля своего 6-летнего сына

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-16T16:42:13+03:00

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34-летнего водителя из Полесска, который посадил за руль своего автомобиля 6-летнего сына, привлекли к ответственности. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина посадил на колени 6-летнего сына, который держал руль во время движения. Более того, водитель снял ролик и сам разместил его в интернете.

- Сотрудники Госавтоинспекции провели воспитательную беседу с отцом, объяснив ему, что таким образом он подвергает опасности не только себя и своего ребенка, но и других участников дорожного движения. Мужчина объяснил свой поступок тем, что просто не подумал о последствиях, - сообщили в полиции.

Теперь ему придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.