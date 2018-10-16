2018-10-16T16:57:08+03:00
Общество

Агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детсада на ул. Карамзина

Отдельно стоящий корпус детского сада рассчитан на 225 мест
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Региональное агентство по градостроению выдало разрешение на строительство детского сада на улице Карамзина в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отдельно стоящий корпус детского сада рассчитан на 225 мест. Сейчас специалисты заканчивают проверку определения достоверности сметной документации. После этого проект планируется направить на экспертизу.

На 2-х этажах детского сада запланировано разместить 10 возрастных групп вместимостью не более 24 человек в группе, также предусмотрены группы раннего возраста вместимостью 21, минимальный возраст малышей 1,5 года. В здании детсада предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские помещения, пищеблок, прачечная.

Завершить строительство детского сада на улице Карамзина планируется в 2019 году.

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