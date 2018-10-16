В Зеленоградске экскаватор раскопал авандюну, чтобы выбраться с пляжа

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-16T17:52:39+03:00

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В Зеленоградске коммунальщики решили бросить свои прямые обязанности по благоустройству улиц и заняться благоустройством пляжа. Во вторник 16 октября на их работу обратила внимание эколог Александра Королева, так как ее смутил экскаватор, вытаскивающий довоенные деревянные волнорезы. Однако больше всего очевидицу возмутило то, как этот экскаватор попытался выбраться с пляжа обратно в город.

- Доблестные работники метлы из ЖКХ зеленоградской администрации закончили благоустраивать пляж, и отправились на экскаваторе восвояси, - описывает в своем фейсбуке происшествие Королева. - Как вы думаете, как можно покинуть пляж? Правильно, через авандюну. Примерно полчаса экскаватор брал аванюну приступом и при помощи ковша и бульдозерной части впереди проделал в дюне дорогу (как раз на границе муниципалитета и национального парка). Может быть, это все же нарушения природоохранного законодательства?

Королева тут же обратилась к природоохранному прокурору Денису Киму, который принял заявку и посоветовал параллельно обратиться в полицию. Правда, полиция на место происшествия так и не приехала.

Напомним, в конце апреля прошлого года жители уже жаловались на разрушение участка авандюны в Зеленоградске.