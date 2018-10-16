Стали известны подробности ДТП под Черняховском, в котором пострадали три человека

16 Окт. 18:32 2018-10-16T18:34:53+03:00

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В полиции сообщили подробности ДТП с пострадавшими под Черняховском

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 31-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров иномарки: 14-летняя жительница Черняховского района и 21-летний житель Черняховска.

- В ходе проверки выяснилось, что водитель «Митсубиси Спейс» ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен права управления транспортным средством, - сообщили в полиции.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины совершенного ДТП.