В Калининграде суд арестовал отморозков, жестоко избивших двух кадетов

16 Окт. 19:21 2018-10-16T19:22:01+03:00

У подростков отобрали мобильные телефоны, один из мальчиков был госпитализирован с серьезными травмами

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Сегодня Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух юных отморозков, которые жестоко избили и ограбили учащихся морского кадетского корпуса Андрея Первозванного.

Напомним, вечером 13 октября в лесополосе по улице Артиллерийской 14-летний учащийся одной из средних школ и 16-летний нигде не работающий и не учащийся калининградец напали на двух 13-летних мальчишек. Обоих сильно избили (один из потерпевших оказался в больнице), после чего отобрали у них мобильные телефоны. Процесс расправы один из преступников фиксировал на видео, которое затем разместил в одной из соцсетей интернета.

- Ходатайство о заключении подозреваемых под стражу подавалось с учетом собранных материалов, характеризующих их, как склонных к совершению правонарушений и ранее неоднократно попадавших в поле зрения правоохранительных органов, - пояснила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - При принятии решения суд согласился с доводами следствия, о том, что оставаясь на свободе, подростки могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства по расследуемому уголовному делу и продолжить заниматься преступной деятельностью.

В настоящее время старшему из арестантов вменяют в вину разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение и его младшему подельнику.