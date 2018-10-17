В поселке под Багратионовском сгорела баня
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший вторник, 16 октября, вечером, случился пожар в Багратионовском районе. На часах было 16.34, когда поступило сообщение о том, что в поселке Прибрежном горит здание.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горела баня. В одноэтажной кирпичной бане выгорела обрешетка крыши. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших.