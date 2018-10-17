«Ночь искусств» в драмтеатре пройдет с 4 на 5 ноября

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-17T17:16:53+03:00

Во время всероссийской культурной акции в калининградской драме традиционно будут задействованы оба зрительных зала

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На исторической сцене по многочисленным просьбам зрителей сыграют «Куклы» (12+). Культовый спектакль-фарс Валерия Беляковича в двух действиях поставил режиссер Вячеслав Виттих. Зрителей здесь ждут испанские страсти, сумасшедшая любовь герцога Альдукара к шоу-звезде Пантонине и бунт актеров-кукол, удивительно похожих на людей. Начало спектакля «Куклы» в 18.00.

В этот вечер на малой сцене драмтеатра покажут иронично-философскую комедию Христо Бойчева «Оркестр «Титаник» (16+). Ее создали в экспериментальной лаборатории современной драмы польский режиссер Мачей Виктор и прославленный на своей родине танцовщик, хореограф из Варшавы Миколай Миколайчик. Герои пьесы – заблудшие, одинокие души, обитающие на ирреальной станции между сном и явью. Начало одноактной постановки в 22.00. Цены на ночной спектакль снижены до 400 рублей.

ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»

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