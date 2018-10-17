2018-10-17T10:32:58+03:00
Общество

Калининградский облсуд оставил Игоря Рудникова в СИЗО

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Калининградский областной суд оставил в силе постановление Центрального районного суда об аресте издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Решение об этом было принято во вторник, 16 октября.

Игоря Рудникова и бывшего замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева. По версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США Виктора Леденева. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева». Александр Дацышин, по версии следствия, был пособником этого преступления.

26 сентября Центральный районный суд Калининграда продлил Игорю Рудникову срок содержания под стражей до 18 марта 2019 года. Александр Дацышин по-прежнему будет находиться под домашним арестом.

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