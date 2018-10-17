В Калининграде 18-летний повар пойдет под суд за использование поддельной медкнижки

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-17T10:42:01+03:00

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Калининградец хотел работать поваром, однако рискует оказаться за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

18-летинй мужчина при устройстве на работу в кафе на улице Мариупольской предоставил медицинскую книжку с оттисками поддельных печатей. Это подтвердила криминалистическая экспертиза.

На повара завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», мужчине грозит до 6 месяцев лишения свободы.