В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключено электричество

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-17T11:07:42+03:00

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В Калининграде на десяти улицах из-за проведения ремонтных и профилактических работ приостановлена подача энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. В. Дубинина 10-24 (Дом сестринского ухода), 17- 35, ул. Тенистая аллея 22г, 37а, 37б, ул. Тихоненко 1-31, 4-24, ул. Серж. Мишина 7-25а, 10-30, ул. Краснокаменной 17а-17в,25-35, 26-50.

До 20 часов электричества не будет на ул. Гагарина 78-88,86,а,б,в,г,д,е,ж,и, 90,90а,92,98,102,141-151, 157, 159, 159 б,165а,165-167,171-179,175а, ул. М Гвардии 1-3,9,11, ул. Дружная 5,9,11, пер. Дружный 1,2,3,4,5, пер. Гагарина 2.