2018-10-17T12:07:54+03:00
Экономика

Калининградское правительство внесло в Облдуму проект бюджета на ближайшие три года

Виктор Сергеев
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Правительство Калининградской области внесло в Облдуму проект бюджета на 2019-2021 годы. В следующем году доходы региональной казны планируются в размере 109,6 млрд рублей, расходы – 111,5 миллиардов. Дефицит составит 1, 9 млрд рублей.

По словам министра финансов области Виктора Порембского, доходная часть бюджета следующего года существенно не изменилась, как и раньше значительное влияние на ее структуру оказали целевые трансферты на поддержку рынка труда.

- Если же исключить эти средства, то в основном бюджет балансируется за счет налоговых доходов – платежей калининградских предприятий и жителей области, - сказал он.

Порембский отметил, что в текущем году по налоговым и неналоговым доходам наблюдается позитивная динамика – их поступление увеличилось на 15 процентовк 2017 году. Это повлияло на формирование основных бюджетных параметров следующего года: налоговые доходы рассчитывали уже от новой базы и заложили семипроцентный рост налоговых доходов.

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