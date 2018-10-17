2018-10-17T12:15:27+03:00
Общество

За сутки в Калининградской области оштрафовали 18 пешеходов-нарушителей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки в Калининградской области 18 пешеходов привлекли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Нарушители заплатят штрафы в размере от 500 до 1500 рублей.

- Пешеходы должны помнить о том, что они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому они должны быть крайне осторожными и соблюдать Правила дорожного движения. При переходе через проезжую часть дороги зонты, капюшоны и гаджеты ограничивают видимость и отвлекают от дорожной ситуации, что может способствовать ДТП, - заявил в ГИБДД.

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