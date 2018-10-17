В Балтийске мужчина сломал ногу 14-летнему велосипедисту
.Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Балтийска завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью подростку. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице гвардейский бульвар. 38-летний злоумышленник толкнул 14-летнего велосипедиста. В результате падения школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован с переломом ноги.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.