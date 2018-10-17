Под Калининградом на стройплощадке разбился насмерть 22-летний рабочий
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Багратионовском районе на стройплощадке погиб 22-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.
По данным следствия, ответственный за безопасность работ принял на работу своего знакомого. Мужчина поднялся на строящееся здание и упал с высоты 17 метров. От полученных травм он скончался в больнице через несколько дней.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека».