Под Калининградом на стройплощадке разбился насмерть 22-летний рабочий

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-17T12:31:51+03:00

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В Багратионовском районе на стройплощадке погиб 22-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

По данным следствия, ответственный за безопасность работ принял на работу своего знакомого. Мужчина поднялся на строящееся здание и упал с высоты 17 метров. От полученных травм он скончался в больнице через несколько дней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека».