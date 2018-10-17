В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-17T12:39:51+03:00

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За минувшие сутки на калининградских дорогах в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

При выезде со двора на улице Дадаева в Калининграде водитель «Нисана» сбил 80-летнюю пенсионеру, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы.

В поселке Чернышевское Нестеровского района сбили 62-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Водитель с места происшествия скрылся, пострадавшая госпитализирован.