В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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За минувшие сутки на калининградских дорогах в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
При выезде со двора на улице Дадаева в Калининграде водитель «Нисана» сбил 80-летнюю пенсионеру, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы.
В поселке Чернышевское Нестеровского района сбили 62-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Водитель с места происшествия скрылся, пострадавшая госпитализирован.