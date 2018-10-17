В Правдинске «Митсубиси» врезалась в дерево: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-17T12:42:10+03:00

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В Правдинске два человека пострадали в ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Лукинской водитель «Митсубиси» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожнее дерево. В результате аварии водитель и 51-летняя пассажирка получили травмы.

На Северном обходе Калининграда водитель «Шкоды» также превысил скорость и врезался в дорожное ограждение. Водитель получил травмы.