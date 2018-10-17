В Неманском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали 19 незаконных свалок

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-17T12:49:18+03:00

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В Неманском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали несанкционированные свалки. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Всего на территории муниципалитета было выявлено 19 таких свалок. Также местные власти не позаботились о формировании участков, которые можно было бы использовать для временного хранения отходов.

После этого глава администрации Неманского городского округа и директору МУП «Благоустройство» были внесены представления. После этого все свалки были ликвидированы, а допустившие свалки чиновники оштрафованы.