2018-10-17T12:49:18+03:00
Общество

В Неманском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали 19 незаконных свалок

Виктор Сергеев
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В Неманском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали несанкционированные свалки. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Всего на территории муниципалитета было выявлено 19 таких свалок. Также местные власти не позаботились о формировании участков, которые можно было бы использовать для временного хранения отходов.

После этого глава администрации Неманского городского округа и директору МУП «Благоустройство» были внесены представления. После этого все свалки были ликвидированы, а допустившие свалки чиновники оштрафованы.

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