2018-10-17T12:54:04+03:00
Общество

Житель Калининграда выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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О крупном выигрыше сообщила пресс-служба «Столото». По информации компании, житель (или жительница) Калининграда получит 5 489 958 рублей - такую сумму составил суперприз в очередном тираже лотереи «Рапидо».

- Заветный билетик калининградцу обошелся всего в 150 рублей, - отмечают в пресс-службе. - . Счастливой стала комбинация чисел: 10, 14, 05, 03, 18, 08, 15, 13 в первом поле билета и 02 — во втором. Чем руководствовался победитель, выбирая именно эти числа, станет известно, как только он или она обратится за выигрышем.

По статистике государственных лотерей, нынешний счастливчик стал шестым калининградцем, кто в 2018 году выиграл более миллиона рублей. Абсолютный рекорд Калининградской области - 126 925 038 рублей. Эту сумму в мае 2015 года выиграл наш земляк, купивший билет «Гослото «6 из 45».

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