Команда «Локомотив – Калининградская область» побеждает в играх Кубка России
В Калининграде в спорткомплексе «Янтарный» с 16 по 20 октября проводится второй предварительный этап национального турнира среди женских клубов. Играются матчи третьей подгруппы из четырех и между собой отношения выясняют пять команд.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в первый игровой день «Локомотив-Калининградская область» уверенно победила волгодонский «Импульс» со счетом 3:0. Капитаном команды является воспитанница калининградского волейбола, экс-игрок сборной страны и швейцарского «Волеро» Екатерина Орлова.
Как отметил главный тренер калининградцев Андрей Воронков, задание на игру команда выполнила практически без ошибок.
В среду, пятницу и субботу калининградские волейболистки проведут три встречи — с командами из Екатеринбурга, Уфы и Тюмени.
В минспорта отметили, что по популярности и количеству занимающихся, волейбол в Калининградской области на втором месте после футбола.