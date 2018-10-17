2018-10-17T13:28:03+03:00
Спорт

Команда «Локомотив – Калининградская область» побеждает в играх Кубка России

Соревнования проходят в «Янтарном»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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В Калининграде в спорткомплексе «Янтарный» с 16 по 20 октября проводится второй предварительный этап национального турнира среди женских клубов. Играются матчи третьей подгруппы из четырех и между собой отношения выясняют пять команд.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в первый игровой день «Локомотив-Калининградская область» уверенно победила волгодонский «Импульс» со счетом 3:0. Капитаном команды является воспитанница калининградского волейбола, экс-игрок сборной страны и швейцарского «Волеро» Екатерина Орлова.

Как отметил главный тренер калининградцев Андрей Воронков, задание на игру команда выполнила практически без ошибок.

В среду, пятницу и субботу калининградские волейболистки проведут три встречи — с командами из Екатеринбурга, Уфы и Тюмени.

В минспорта отметили, что по популярности и количеству занимающихся, волейбол в Калининградской области на втором месте после футбола.

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