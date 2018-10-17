Калининградец разбил окна в квартире своего отца

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-17T13:29:35+03:00

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Недавно 41-летний житель Калининграда решил зайти в гости к своему отцу. Однако того не оказалось дома, что очень разозлило его. Мужчина стал кидать камни в окно и разбил три стеклопакета.

Пока проводилась проверка, злоупотребляющий алкоголем мужчина успел угрожать убийством своей жене и ребенка.

Закончились эти похождения двумя уголовными делами по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» «Угроза убийством». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.